Врач ФК "Армавир" дважды за два дня оказал помощь пассажиру самолета

Врач футбольного клуба из краснодарского края "Армавир" Андрей Пивоваров оказал первую помощь иностранному пассажиру самолета, который летел из Москвы в Краснодар. История примечательна тем, что в подобную ситуацию доктор попал и за день до этого.

Первый инцидент произошел 12 августа, когда команда приземлялась во Владивостоке. Пивоваров помог молодому человеку на борту, а затем передал сотрудникам скорой помощи.

Когда мы "садились" во Владивостоке, молодому человеку на борту, стало плохо. Наш врач-А. А. Пивоваров-незамедлительно оказал помощь, а после приземления передал пациента в руки сотрудников скорой помощи. Мы желаем молодому человеку здоровья и скорейшего выздоровления! #фкармавир pic.twitter.com/gLnOQ30FcP — ФК «Армавир» (@fcarmavir) 12 августа 2018 г.

Теперь ситуация повторилась. Врач "Армавира" при помощи аптечки и кислорода помог иностранцу, который плохо разговаривал по-русски. Отмечается, что языковой барьер вызвал сложности, но не помешал доктору оказать необходимую помощь.

Полет во Владивосток выдался богатым на «приключения». Все помнят историю с пассажиром, которому оказывал помощь врач нашей команды? Так вот сегодня на рейсе «Москва-Краснодар» Андрею Адамовичу снова пришлось проявить свой профессионализм. Читайте след. пост #фкармавир pic.twitter.com/5tWKvDA2tw — ФК «Армавир» (@fcarmavir) 13 августа 2018 г.