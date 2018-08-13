В шаге от пожара: калифорнийские полицейские спасли 60 кошек и собак из приюта

Бушующие на обширных территориях Калифорнии пожары, унесшие жизни по меньшей мере 10 человек, едва не уничтожили приют для животных в округе Солано. Когда огонь подобрался вплотную к зданию, питомцев пришлось быстро эвакуировать, так что к операции привлекли полицейских из Вакавилла. Нательные камеры сняли работу стражей порядка.

Мощный лесной пожар вспыхнул в округе Солано в минувшую пятницу, а к утру субботы его площадь достигла 875 гектаров. Сильный ветер гнал смертоносную стихию прямо на здание приюта для животных, так что его сотрудникам пришлось спешно искать свободные автомобили, чтобы вывезти своих питомцев подальше от огня. На помощь пришли волонтеры и полицейские — они в спешном порядке переносили клетки с животными в пикапы и внедорожники, а крупных собак определяли в салон.

Всего было спасено 60 кошек и собак, которые провели ночь у вызвавшихся их приютить местных жителей. В воскресенье угроза отступила, и все эвакуированных вернули на место.