Школьники обнаружили в космосе ни на что не похожий объект
Итальянские школьники обнаружили космический объект, поставивший астрономов в тупик. Источник загадочных рентгеновских вспышек не удаётся связать ни с одним известным типом небесных тел. Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics группой во главе с Сандро Мерегетти (Sandro Mereghetti) из Института астрофизики и физики космоса в Милане.
Ученики двенадцатого класса одной из средних школ итальянского города Саронно проходили в упомянутом институте летнюю стажировку. Они анализировали данные, собранные орбитальной рентгеновской обсерваторией XMM-Newton за первые 15 лет работы.
"Недавно мы опубликовали каталог EXTraS, который включает все источники рентгеновского излучения. Их около полумиллиона, и их яркость, согласно наблюдениям XMM-Newton, изменяется со временем. [В каталоге] перечисляется несколько наблюдаемых параметров для каждого источника, – объясняет координатор работы Андреа Де Лука (Andrea De Luca). – На следующем этапе нужно было погрузиться этот огромный набор данных и найти потенциально интересные источники. Мы подумали, что это будет интересной задачей для стажировки школьников".
В итоге шесть учеников просмотрели кривые блеска (зависимость яркости от времени) двух сотен рентгеновских источников. От стажёров требовалось обращать внимание на вспышки и другие интересные особенности и выяснять, описаны ли они в научной литературе.
"Для этого проекта школьники получили вводные сведения об астрономии и экзотических источниках, которые мы изучаем с помощью рентгеновских телескопов, а также руководство по базе данных и способам её использования, – рассказывает участник работы Рубен Сальватерра (Ruben Salvaterra). – Как только они получили достаточную подготовку, чтобы исследовать архив данных, они показали себя очень эффективными и находчивыми [исследователями]".
В результате ученики обнаружили несколько интересных событий (в частности, вспышек), не описанных ранее в научной литературе. Но источник, расположенный в шаровом скоплении NGC 6540 в 13 световых годах от Земли, привлёк особое внимание учёных.
Этот объект имеет видимые размеры в семь угловых секунд и рентгеновскую светимость 1025 ватт в спокойном состоянии. Но в один прекрасный день далёкого 2005 года он вдруг увеличил свою яркость более чем в 40 раз. Вспышка продолжалась около пяти минут, после чего светимость источника вернулась к норме.
Что бы это могло быть? Астрономам известно несколько типов объектов, порождающих рентгеновские вспышки, но ни один из них не подходит под описываемое событие. Например, вспышки на звёздах, аналогичные вспышкам на Солнце, продолжаются не минуты, а часы. Кратковременные всплески на фоне спокойного рентгеновского излучения бывают в тесных двойных системах, где на компактный объект (нейтронную звезду или чёрную дыру) падает вещество компаньона. Но яркость таких вспышек гораздо выше, чем у загадочного события.
"Это событие бросает вызов нашим представлениям о рентгеновских вспышках: слишком короткое, чтобы быть обычной звёздной вспышкой, но слишком слабое, чтобы быть связанным с компактным объектом", – резюмирует Мерегетти.
Наиболее подходящим кандидатом являются хромосферно активные двойные системы, где тесное соседство двух звёзд вызывает вспышки в их хромосферах. Но и для такого события вспышка была слишком уж короткоживущей.
Астрономы планируют подробнее изучить свойства удивительного источника. Кроме того, они подозревают, что он не так уж уникален. Подобные события могли происходить и раньше, но оставаться незамеченными из-за краткости и низкой мощности. Первоочередная задача – найти их в накопленном обширном архиве данных. Теперь работы хватит не только учёным, но и новым поколениям интересующихся наукой школьников.
К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже не раз писали об открытиях, сделанных непрофессионалами. Мы рассказывали о том, как школьник нашёл тысячелетний клад, как студенческий микроспутник поймал "неуловимые" электроны, как астроном-любитель открыл планету, а волонтёры обнаружили "паука" в неожиданном месте Марса.
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