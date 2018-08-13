Спасательная операция в горах Таджикистана стала одной из самых сложных

Сложнейшая спасательная операция на Памире. В Таджикистане, в результате жесткой посадки вертолета в горах, погибли пять человек. Группа альпинистов возвращалась на базу после восхождения на Пик Сомони — ранее он назывался Пик Коммунизма и считался одной из самых труднодоступных вершин. 13 человек получили серьезные травмы. Операцию по их спасению уже назвали одной из самых сложных за последнее время.

Вертолет пропал с радаров днем 12 августа. Диспетчеру не удалось связаться с пилотами. Альпинисты также не выходили на связь.

Появилась версия, что экипаж и туристы погибли. На поиски вылетели три вертолета МЧС Таджикистана, но из-за практически нулевой видимости, операция результатов не дала.

Впоследствии на связь со спасателями вышел один из пассажиров рухнувшего Ми-8, петербургский спортсмен Дмитрий Кумшаев. Он сообщил, что, по крайней мере, 10 человек выжили. Остальных он не видит. У всех серьезные травмы. В частности его жена Татьяна сильно ударилась головой. Кроме того альпинист смог указать точное местоположение.

Поиски возобновили только с рассветом. В спасательной операции были задействованы три вертолета МЧС Таджикистана, еще два пришли на помощь с российской военной базы, дислоцированной в республике.

"Погибли два члена экипажа. Это граждане республики Таджикистан. И три альпиниста — граждане Российской федерации. У остальных двенадцати различные травмы", — говорит Умеда Юсуфи, начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана.

По словам выжившего бортмеханика, они встречали альпинистов после месячной экспедиции на Пик Исмоила Сомони. Погода резко ухудшилась, поднялся сильный ветер, и вертолет при взлете рухнул практически сразу, даже не успев набрать высоту. Вертолетом управлял опытный пилот.

Следствие рассматривает все версии крушения, но основная — плохие погодные условия. По словам специалистов из этого базового лагеря у подножья горы, полеты выполняют обычно только в ясную погоду.

"Скорее всего, летчики переоценили свои возможности, а в горах летать очень сложно, особенно на этих высотах. И думаю, что погодные условия сыграли роковую судьбу", — отметил Андрей Волков, президент федерации альпинизма России.

Сейчас все выжившие в трагедии уже доставлены в больницу. Для родственников пострадавших в посольстве России в Таджикистане работает телефон горячей линии: +992-901-60-50-10.