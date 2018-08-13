Тайна Большого Тютерса. На острове в Финском заливе обнаружен уникальный бункер

Новое открытие, которое может пролить свет на некоторые малоизвестные события Второй мировой, сделано на Балтике. На острове Большой Тютерс, из которого немцы в свое время пытались сделать неприступную цитадель, обнаружили почти невредимый нацистский бункер. Сейчас эти места исследует совместная экспедиция РГО и Минобороны.

Terra incognita Финского залива, остров Большой Тютерс, продолжает открывать свои тайны. Чаще всего они спрятаны прямо под ногами. Недавно в гранитных скалах обнаружили настоящую сенсацию — хорошо сохранившийся нацистский бункер.

"Здесь оборудовался запасной пункт командного управления на случай авиационных налетов или артиллерийского обстрела с кораблей Балтфлота. Отсюда велось все управление обороной," — поясняет руководитель комплексной экспедиции "Гогланд" РГО Артем Хуторской.

В 1941 году этот отрезок суши считался важным стратегическим объектом, ключами к Балтике. На Большом Тютерсе закрепились немцы, на соседнем Гогланде — финны. После войны время здесь будто остановилось.

"Сталь сохранилась в превосходном состоянии. Сохранились все шкалы, можете посмотреть. Их только немного почистить и можно ставить на выставку", — рассказывает участник экспедиции Александр Артемьев.

Земля Тютерс хранит множество военных реликвий. Таких, как эта редкая модификация немецкого зенитного орудия. Для вермахта каждое зенитное орудие было буквально на вес золота. Но эвакуация происходила настолько стремительно, что у немцев не было возможности забрать отсюда ни одной пушки. Поэтому все пушки, что стояли на Тютерсе, им пришлось подорвать.

Советское командование дважды пыталось взять остров. На площади всего 8 квадратных километров базировался немецкий гарнизон, сопоставимый с тем, что оборонял Берлин. Судя по тому, сколько здесь осталось военного металлолома, можно представить, какими ожесточенными были боевые действия.

"Практически все, что можно найти на острове, либо пробито пулей, либо проткнуто штыком, либо порублено топором, даже бочки были испорчены. Ничего нашей армии не должно было достаться," — говорит заместитель руководителя экспедиции Евгений Пятигорский.

В спешке покидая остров, немцы не смогли вывезти весь его арсенал. Большой Тютерс был буквально нашпигован коварными "прыгающими" минами. Боеприпасы со свастикой находят здесь до сих пор.

Последние несколько лет остров удалось обследовать участникам экспедиции Русского географического общества. Главная загадка Тютерса до сих пор не разгадана. Поисковикам не дает покоя история двух Иванов: двух разведчиков, пропавших в этих дюнах и скалах.

"Что удивительно, семьсот немцев прочесывали этот остров в течении двух дней и не смогли найти эту группу. И подводная лодка не забрала разведчиков после выполненного задания," — рассказывает руководитель комплексной экспедиции "Гогланд" РГО Артем Хуторской.

Единственное здание на острове, которое сохранилось до наших дней, — старый маяк. Он и сейчас в рабочем состоянии, напоминая проплывающим кораблям о великой войне.

Жизнь здесь будто замерла, законсервировав свидетельства давно минувших сражений. Труднодоступность и безлюдность этих мест позволила превратить Большой Тютерс и другие внешние острова Финского залива в настоящий заповедник войны, тайны которого еще предстоит разгадать.