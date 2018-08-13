Шашлык на Медном всаднике: повреждений нет, моральный вред огромен

Последствия еще одной экстремальной вечеринки, которую тоже пытались устроить в Санкт-Петербурге, сейчас оценивают реставраторы. Группа молодых людей попыталась пожарить шашлык на Медном всаднике. Кулинарный эксперимент был вовремя прерван полицией.

Петр-актер вглядывается в лицо Петра-памятника, чтобы понять, не повредили ли вандалы скульптуру.

"Там представляешь, жарили шашлык!" — возмущается его коллега, изображающая Екатерину II. "Это ненормально", — ответил Петр-актер.

Хулиганы решили, видимо, что это очень смешно. Не просто оседлать коня и сфотографироваться, а пожарить на Медном всаднике шашлык.

"Они перекрикивались со своими друзьями снизу и в дальнейшем стали затягивать на памятник мангал и угли", — рассказал Антон, свидетель.

Но эти четверо не мушкетеры, а Сенатская площадь не бастион Сен-Жерве. При появлении полиции шашлычники бежали. Задержать удалось лишь двоих. Им 20 и 32 года. Штраф заплатят всего в 500 рублей. Варварство квалифицировано как мелкое хулиганство. А с точки зрения медицины- расстройство психики. Синдром Герострата.

"Современная эпоха — это эпоха тщеславия. Тот, кто эпатирует, становится известным, а известность прямо связана с социальной успешностью", — прокомментировал инцидент Леонид Третьяк, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук.

Памятник заново покрыли воском. Очевидных повреждений нет, моральный вред огромен.

"Я коренной ленинградец. Жители этого города укрывали этот памятник, они обшили его деревянными щитами и обложили песком и они сохранили этот памятник".

Эти кадры сняты после блокады. Распадаются стенки деревянного короба, Медный всадник цел, а значит, город жив.

Медный всадник не только символ, он считается и хранителем Петербурга.

В блокаду скульптуру не стали переносить или зарывать в землю как многие другие памятники. Было такое суеверие — покинет Петр постамент и враг войдет в город. С Гром-камня конь с величественным седоком сходил лишь в легендах и поэме Пушкина.

Всем со школьной скамьи известен этот сюжет — Медный всадник карает безумцев.