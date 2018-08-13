В Англии перевернулся автобус, пострадали дети

На юго-востоке Великобритании перевернулся автобус. Пострадали более 40 человек, в том числе дети.

В больницу с ранениями различной степени тяжести (в основном с легкими) доставлены более 30 взрослых и семь детей​​​. В результате дорожного происшествия движение на трассе остановлено, сообщает РИА Новости.