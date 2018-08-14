14 августа 201800:17
СМИ сообщают о замужестве Натальи Поклонской
Бывший прокурор Крыма, депутат Государственной думы Наталья Поклонская вышла замуж, передает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Storm. Супругом Поклонской стал уполномоченный по правам человека Иван Соловьев.
Омбудсмен Соловьев ранее работал в Федеральной службе судебных приставов, занимая пост следователя по особо важным делам, затем возглавлял аппарат комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
СМИ сообщают, что свадьба была скромной, "но со вкусом". На ней присутствовали коллеги Натальи Поклонской.
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