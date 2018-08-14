Защищать Захарченко будут три адвоката

Пресненский суд Москвы начнет по существу рассматривать уголовное дело полковника МВД Дмитрия Захарченко о взятках. Защищать полковника будут три адвоката.

На предварительных слушаниях адвокаты (Александр Горбатенко, Юрий Новиков, Валерия Тунникова) просили вернуть дело на доследование, поскольку обвинение якобы содержит противоречия. Однако суд отклонил их ходатайство, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве внутренних дел борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Большой резонанс дело получило после того, как стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте (эти деньги, кстати, уже перечислены в государственный бюджет).

Захарченко обвиняют во взятках, а также в том, что он мешал работе правоохранительных органов. Речь идет о якобы полученных Захарченко 800 тыс. евро от ресторатора Меди Дусса и от него же — 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Кроме того, бывший полицейский предупредил о предстоящих обысках Ларису Марчукову — сестру финансового директора "Нота-банка".