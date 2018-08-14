В Китае недовольны оборонным бюджетом США

Китай выразил резкое недовольство оборонным бюджетом США на 2019 год.

"Мы выражаем решительное недовольство в связи с тем, что США, не обращая внимание на протест Китая, приняли и подписали закон об обороне на 2019 фискальный год, в котором есть негативное содержание в отношении Китая", — заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Как сообщает РИА Новости, он призвал американские власти объективно относиться к Китаю и не реализовывать на практике негативные положения закона, чтобы не нанести ущерб китайско-американским отношениям.

13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны. В будущем году на оборону будет выделено 716 миллиардов долларов на. Сумма стала самой большой в истории Штатов, уточняет "Россия 24". Число военных возрастет на 16 тысяч. Запланировано обновление ВВС, разработка новых ядерных боеголовок, а также создание нового рода войск — космических сил.

Кроме того, в принятом законе Китай, наряду с Ираном и КНДР, назван одним из противников США, в том числе в киберсфере. Также в законе предписывается реализовывать меры по развитию возможностей США по нанесению "быстрого удара обычными видами вооружения".