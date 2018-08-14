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14 августа 201809:35 Валентин Богданов

716 миллиардов: военный бюджет США достиг исторического максимума

США потратят на оборону самую крупную в истории страны сумму. Военный бюджет на следующий год составит 716 миллиардов долларов — это на 24 миллиарда больше, чем в текущем. Распорядятся финансами так: часть денег уйдет на расширение состава армии, часть на ВВС, также создадут Космическое командование и поделятся с Украиной — выделят 250 миллионов на противоракетные системы. Документ американский президент подписал на военной базе в Нью-Йорке.

Дональд Трамп давно мечтает о параде. В столице США пока не складывается, но благодарные за новый бюджет американские военные расстарались на базе Форт-Драм. Трюки с зависающими почти над президентской головой гаубицами в Вашингтоне бы не прошли.

Пока Трамп фотографировался с бойцами 10-й горной дивизии, к их сослуживцам отправился вице-президент Пенс. В армии он не был, но знающие о том, что его отец воевал в Корее, а сын служил в морской пехоте, американские военные принимают Пенса почти за своего.

Чемпионскими можно назваться и финансовые параметры документа. Небывалые 716 миллиардов — это на 20 миллиардов больше, чем было в прошлом году. К следующей осени численность личного состава увеличится на 16000 человек. 40 миллиардов потратят на обновление ВВС, 24 на новые корабли, включая строительство четвертого авианосца класса Ford. Подписывал Трамп оборонный бюджет прямо рядом с главным ударным вертолетом армии США, в чем тоже можно разглядеть непрозрачный намек.

"Мы прекрасно понимаем, что наша выживаемость и свобода зависит от возможностей нашей обороны. Ни один враг на земле не сможет соответствовать силе, храбрости и способностям нашей армии. Никто и никогда не встанет с нами рядом", — заявил Трамп.

В списке противников — Китай, Иран, КНДР и Россия. США приостанавливают сотрудничество с нашей страной по договору "открытое небо". Настаивают на наличии в Европе российской угрозы — (на цели так называемой "инициативы по сдерживанию России" предполагается потратить 6,3 миллиарда долларов) и, как и раньше бездоказательно обвиняют Москву в нарушении договора об РСМД.

Теперь бюджет требует от Трампа еще действовать в рамках еще и принятых Конгрессом санкций. Не позднее чем через 90 дней после вступления в силу этого документа, президент должен предоставить профильным комитетам Конгресса доклад, в котором говорится о лицах, связанных или действующих в интересах оборонных или разведывательных служб правительства Российской Федерации.

Серьезно беспокоят американцев и новые типы российского оружия. Трампа обязали предоставить отчет, о том обсуждались ли по ходу переговоров с Россией межконтинентальная ракета Сармат, крылатая ракета с ядерным двигателем Х-101 (ХА-101), подводный беспилотник "Статус-6"и гиперзвуковой комплекс Авангард. В общем, тот в честь кого назвали закон, вполне доволен.

"В этом году оборонный бюджет даёт важную возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущему набору вызовов. Я тронут, что мои коллеги в конгрессе решили назвать закон моим именем", — заявил Маккейн.

Украина тоже важное для Маккейна направление. От американского военного пирога ей отделят 250 миллионов долларов. Для Киева, наверное, много. Для США — не очень. Столько, к примеру, стоят 2,5 истребителя F-35.

Но есть и вещи, которые остаются неизменными. Новый военный бюджет США имени Маккейна, как и раньше, превышает в совокупности военные бюджеты следующих после США десяти государств в совокупности.

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