716 миллиардов: военный бюджет США достиг исторического максимума
США потратят на оборону самую крупную в истории страны сумму. Военный бюджет на следующий год составит 716 миллиардов долларов — это на 24 миллиарда больше, чем в текущем. Распорядятся финансами так: часть денег уйдет на расширение состава армии, часть на ВВС, также создадут Космическое командование и поделятся с Украиной — выделят 250 миллионов на противоракетные системы. Документ американский президент подписал на военной базе в Нью-Йорке.
Дональд Трамп давно мечтает о параде. В столице США пока не складывается, но благодарные за новый бюджет американские военные расстарались на базе Форт-Драм. Трюки с зависающими почти над президентской головой гаубицами в Вашингтоне бы не прошли.
Пока Трамп фотографировался с бойцами 10-й горной дивизии, к их сослуживцам отправился вице-президент Пенс. В армии он не был, но знающие о том, что его отец воевал в Корее, а сын служил в морской пехоте, американские военные принимают Пенса почти за своего.
Чемпионскими можно назваться и финансовые параметры документа. Небывалые 716 миллиардов — это на 20 миллиардов больше, чем было в прошлом году. К следующей осени численность личного состава увеличится на 16000 человек. 40 миллиардов потратят на обновление ВВС, 24 на новые корабли, включая строительство четвертого авианосца класса Ford. Подписывал Трамп оборонный бюджет прямо рядом с главным ударным вертолетом армии США, в чем тоже можно разглядеть непрозрачный намек.
"Мы прекрасно понимаем, что наша выживаемость и свобода зависит от возможностей нашей обороны. Ни один враг на земле не сможет соответствовать силе, храбрости и способностям нашей армии. Никто и никогда не встанет с нами рядом", — заявил Трамп.
В списке противников — Китай, Иран, КНДР и Россия. США приостанавливают сотрудничество с нашей страной по договору "открытое небо". Настаивают на наличии в Европе российской угрозы — (на цели так называемой "инициативы по сдерживанию России" предполагается потратить 6,3 миллиарда долларов) и, как и раньше бездоказательно обвиняют Москву в нарушении договора об РСМД.
Теперь бюджет требует от Трампа еще действовать в рамках еще и принятых Конгрессом санкций. Не позднее чем через 90 дней после вступления в силу этого документа, президент должен предоставить профильным комитетам Конгресса доклад, в котором говорится о лицах, связанных или действующих в интересах оборонных или разведывательных служб правительства Российской Федерации.
Серьезно беспокоят американцев и новые типы российского оружия. Трампа обязали предоставить отчет, о том обсуждались ли по ходу переговоров с Россией межконтинентальная ракета Сармат, крылатая ракета с ядерным двигателем Х-101 (ХА-101), подводный беспилотник "Статус-6"и гиперзвуковой комплекс Авангард. В общем, тот в честь кого назвали закон, вполне доволен.
"В этом году оборонный бюджет даёт важную возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущему набору вызовов. Я тронут, что мои коллеги в конгрессе решили назвать закон моим именем", — заявил Маккейн.
Украина тоже важное для Маккейна направление. От американского военного пирога ей отделят 250 миллионов долларов. Для Киева, наверное, много. Для США — не очень. Столько, к примеру, стоят 2,5 истребителя F-35.
Но есть и вещи, которые остаются неизменными. Новый военный бюджет США имени Маккейна, как и раньше, превышает в совокупности военные бюджеты следующих после США десяти государств в совокупности.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Вертолет с россиянами совершил жесткую посадку
- Сотрудница Трампа хочет рассказать о нем шокирующую правду
- Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
- Уникальную церковь в Кондопоге поджег 15-летний сатанист
- Лайма Вайкуле объяснила свои высказывания о Крыме
Самое читаемое
-
Названы имя заказчика и причина убийства Влада Листьева
- Камера запечатлела убийство чемпиона по ММА, пытавшегося пройти в клуб с ножом
- Закапывали живьем: в Крыму нашли массовое захоронение
- ДТП в Подмосковье: водитель микроавтобуса с детьми умер за рулем
- В массовке культового фильма нашли женщину, позже жестоко убитую
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: мажоры уничтожили "МакЛарен" за 20 млн рублей
- Сообщать страховщикам о ДТП придется как можно скорее
- Контроль за техосмотром хотят вернуть в ГИБДД
- Peugeot 508 все же доедет до России
- Купе BMW 8 серии поделится мощным мотором с "пятеркой"
Экономика
-
Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
- Как изменился рынок и почему никто не будет спасать рубль?
- Почему Турция может создать больший кризис, чем Греция
- Где отдохнуть в сентябре: 10 бюджетных курортов России
- Наследие Urban Group: "Видный город" пока не видно
Недвижимость
-
Как поменять двушку в Москве на жизнь в Армении
- Невеста Кличко продает дом, где была с ним счастлива
- Барак или хрущевка? Что можно купить за полмиллиона
- В Пензе продают квартиру с бабушкой
- Москвичи бегут из города
Вести.Медицина
-
Как есть курицу и не отравиться: полезные советы
- 6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
- Ягоды годжи: польза, вред и все, что вы хотели о них знать
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- 4 мифа о метаболизме, которые пора выбросить из головы
Вести в 20.00
-
Спасательная операция в горах Таджикистана
- Турция испытала первый удар торговой войны
- На концерте в Испании платформа со зрителями рухнула в воду
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
Анастасия Волочкова доказала, что ее бывший водитель - мошенник
- Столичный салон сантехники заставлял клиентов ждать свои заказы годами
- По всей Москве облетают каштаны - их уничтожает моль
- Палаточный городок у новостроек: дольщики в Раменском пошли на отчаянный шаг
- Фестиваль "Времена и эпохи": гостей ждут неожиданные открытия
Вести.Стиль
-
Звездные бабушки: оцениваем образы
- Как краситься, чтобы быть в тренде: 7 тенденций макияжа
- Свадебные платья российских знаменитостей
- Главные летние головные уборы
- Фасоны и принты, которые будут вас стройнить (на примерах звезд)
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Живые дрожжи превратили в дозиметр
- Инженеры создали искусственную древесину, которой не страшен огонь
- Новая суперскользкая упаковка сократит пищевые отходы
- Астрономы впервые наблюдали выброс вещества из короны другой звезды
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки