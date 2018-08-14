"Реал" лишится футболиста накануне Суперкубка УЕФА

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги не включил в заявку на предстоящий матч Суперкубка Европы против "Атлетико" норвежского футболиста Мартина Эдегора. 19-летний хавбек прошел с основной командой все предсезонные сборы, но не получил места в заявке.

Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Marca, находящийся в системе "Королевского клуба" с 2015 года норвежец в нынешнее траснферное окно сменит команду. Известно, что в услугах юного игрока заинтересован другой испанский клуб — "Вальядолид", который по итогам прошлого сезона вернулся в высший дивизион чемпионата Испании. Речь может идти об арендном соглашении.

Напомним, что матч "Реал" — "Атлетико" состоится в среду, 15 августа, в Таллине. За Суперкубок УЕФА борются команды, ставшие победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.