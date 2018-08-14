Пьяный саратовец ногами добивал потерявшего сознание подростка

В Саратове уличный конфликт между двумя школьниками и выпившими молодыми людьми перерос в жестокое избиение подростка, оказавшегося в итоге в больнице с сотрясением мозга. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Стычка произошла около 10:30 в минувший понедельник, 13 августа, на улице Лисина, и ее инициаторами выступили пьяные молодые люди, остановившие 15-летних подростков на улице. Последние дали отпор агрессорам и даже опрокинули одного из них на асфальт, но взять верх в драке им не удалось. Саратовец в красной майке поднялся с земли и принялся избивать девятиклассника, а когда тот упал, наносил мощные удары ногой по голове.

Агрессора задержали на месте, им оказался 24-летний саратовец, ранее судимый за кражу. Его товарищ скрылся, найти его пока не удалось.

Пострадавшего подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.