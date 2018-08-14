Экс-армеец Вернблум станет игроком ПАОКа с рекордной зарплатой

Бывший полузащитник футбольного клуба ЦСКА Понтус Вернблум дал согласие на переход в греческий клуб ПАОК. Соглашение 32-летнего шведа с клубом из Салоник будет рассчитано на три года, а его ежегодная зарплата будет равняться 1,8 миллиона евро.

Такая зарплата станет рекордной для ПАОКа, а Вернблум станет самым высокооплачиваемым футболистом команды, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на to10.gr. Предполагается, что хавбек подпишет контракт с клубом после ответного матча Лиги чемпионов, в котором ПАОК сыграет в Москве против "Спартака".

Напомним, что Вернблум покинул ЦСКА по окончании предыдущего сезона. В армейском клубе он провел шесть лет, за которые трижды становился чемпионом России, дважды обладателем российского Суперкубка и единожды – Кубка страны.