Чартерный "Боинг" из Ларнаки с отказавшим двигателем благополучно сел во Внукове

Двухпалубный Boeing-747, выполнявший чартерный рейс из Ларнаки (Кипр) во Внуково благополучно приземлился в московском аэропорту с одним из неработающих двигателей. На борту находилось 500 пассажиров – туристов из разных регионов России.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в аэропорту Внуково, во время полета возникла неисправность, и командир экипажа принял решение отключить один из двигателей.

Источник заверил, что во время полета экипаж держал ситуацию под контролем, а технологические возможности самолета позволяли самолету добраться до Москвы и совершить посадку с неработающим двигателем, поскольку всего у Boeing-747 четыре двигателя.