В Кремле назвали повестку переговоров Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель планируют обсудить широкий спектр актуальных вопросов. По итогам встречи лидеры двух стран сделают заявление для прессы. Переговоры пройдут 18 августа в Берлине.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это будет "сверка часов по всем важнейшим проблемам": "Это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих рестрикций". Кроме того, будет затронут вопрос новых американских санкций и их возможных последствий для немецких компаний, передает ТАСС.