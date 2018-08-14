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14 августа 201814:51

Глава РПЛ Прядкин: планируем провести выставочный матч в Катаре или Китае

Прокофьев Вячеслав/ТАСС

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил о том, что руководители организации планируют проведение выставочного поединка и совместных соревнований с командами Катара и Китая.

"Мы уже обсуждали с представителями Катара и выставочные матчи, и организацию Суперкубка России, быть может, и какого-то турнира, — признается Прядкин, слова которого приводит РИА Новости. С Китаем также была крупная встреча о возможном проведении таких поединков. Они точно состоятся".

"Правда, у нас очень плотный календарь. Но мы будем обсуждать даты проведения подобных турниров. Они могут быть сыграны либо во время пауз в чемпионате России, а возможно, во время сборов".

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