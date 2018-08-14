Очевидцы: по мосту в Генуе ударила молния, потом он обрушился

Мост в итальянской Генуе мог обрушиться после удара молнии. Разряд якобы видели очевидцы, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Напомним, катастрофа произошла сегодня. Внезапно обвалился примерно 200-метровый пролет моста, на котором находились несколько легковых и грузовых автомобилей. На данный момент известно об 11 погибших и 7 раненых, 5 из них в тяжелом состоянии.

Мост построили в шестидесятых годах прошлого века. В 2016 году его ремонтировали. Пока главными причинами трагедии называют сильный ветер вместе с большим количеством машин.