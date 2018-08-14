Россия может стать хозяйкой хоккейного чемпионата мира-2023

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался по поводу возможных организаторов розыгрышей чемпионата мира. По его мнению, Россия является претендентом на проведение мирового первенства в 2023 году.

"Предполагается, что Россия станет хозяйкой чемпионата мира в 2023 году, Чехия – в 2024-м, в Швеция – в 2025-м, — цитирует слова Фазеля ТАСС. – На данный момент, это лишь заявки, которые еще будут обсуждаться в мае в Братиславе, однако я считаю, что все в итоге так и останется".

Напомним, что ранее Федерация хоккея России в лице вице-президента Романа Ротенберга сообщила о том, что организация подала заявку на проведение чемпионата мира в 2023 году. Планируется, что в случае победы заявки игры мирового первенства пройдут в Санкт-Петербурге.