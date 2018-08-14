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14 августа 201816:13

Премьер Швеции в ярости из-за поджога 80 машин "людьми в черном"

news.sky.com

Стефан Лёвен — премьер-министр Швеции, где в ночь на 14 августа неизвестные "люди в черном" и в масках подожгли больше 80 автомобилей, призвал жестко отреагировать на этот "чрезвычайно организованный" акт вандализма.

Лёван признался, что это происшествие привело его в ярость, передает Sky News и публикует в своем "Твиттере" фото нескольких поврежденных вандалами машин.

Ранее полиция Швеции сообщила, неизвестные подожгли около сотни автомобилей в районе городов Гетеборг и Тролльхеттан, что на юго-западе Швеции.

К счастью, в результате поджогов никто не пострадал. Полиция расследует ЧП, однако задержанных пока нет.

Ранее сообщалось о свидетельствах очевидцев, которые утверждали: машины поджигали некие "молодые люди в масках". В соцсетях тогда же появились видеокадры поджогов. Правда, сначала считалось, что пострадавших машин меньше.

После того, как на место прибыли стражи порядка, организаторы поджогов стали забрасывать их булыжниками, а затем скрылись с места преступления, передает "Интерфакс".

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