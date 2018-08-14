Премьер Швеции в ярости из-за поджога 80 машин "людьми в черном"

Стефан Лёвен — премьер-министр Швеции, где в ночь на 14 августа неизвестные "люди в черном" и в масках подожгли больше 80 автомобилей, призвал жестко отреагировать на этот "чрезвычайно организованный" акт вандализма.

Лёван признался, что это происшествие привело его в ярость, передает Sky News и публикует в своем "Твиттере" фото нескольких поврежденных вандалами машин.

Dozens of cars set alight in 'co-ordinated attack' in Sweden https://t.co/He9ApJaYfX — Sky News (@SkyNews) 14 августа 2018 г.

Ранее полиция Швеции сообщила, неизвестные подожгли около сотни автомобилей в районе городов Гетеборг и Тролльхеттан, что на юго-западе Швеции.

К счастью, в результате поджогов никто не пострадал. Полиция расследует ЧП, однако задержанных пока нет.

Ранее сообщалось о свидетельствах очевидцев, которые утверждали: машины поджигали некие "молодые люди в масках". В соцсетях тогда же появились видеокадры поджогов. Правда, сначала считалось, что пострадавших машин меньше.

После того, как на место прибыли стражи порядка, организаторы поджогов стали забрасывать их булыжниками, а затем скрылись с места преступления, передает "Интерфакс".