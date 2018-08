Премьер Швеции в ярости из-за поджога 80 машин "людьми в черном"

Стефан Лёвен — премьер-министр Швеции, где в ночь на 14 августа неизвестные "люди в черном" и в масках подожгли больше 80 автомобилей, призвал жестко отреагировать на этот "чрезвычайно организованный" акт вандализма.

Лёван признался, что это происшествие привело его в ярость, передает Sky News и публикует в своем "Твиттере" фото нескольких поврежденных вандалами машин.

Dozens of cars set alight in 'co-ordinated attack' in Sweden https://t.co/He9ApJaYfX