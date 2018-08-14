Денис Черышев проведет сезон в "Валенсии"

Полузащитник сборной России Денис Черышев проведет в сезон 2018/19 в "Валенсии". 27-летний футболист арендован у "Вильярреала" сроком на один год.

"Валенсия" и "Вильярреал" согласовали арендный договор, и в ближайшее время Денис присоединится к "летучим мышам". "Валенсия" объявила на своем официальном сайте об аренде российского полузащитника.

Денис Черышев уже играл за "Валенсию". В 2016 году он был арендован на полгода. Денис сыграл за "летучих мышей" 8 матчей, в которых забил три мяча.