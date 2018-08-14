РПЛ создаст фонд помощи футбольным клубам

Российская премьер-лига намерена учредить фонд финансовой помощи футбольным клубам. Об этих планах сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

"Ряд руководителей клубов уже обратились ко мне с вопросом о стабилизационном фонде, и я их поддерживаю. Негоже, чтобы через считаные туры команда снималась с чемпионата, особенно для той страны, которая проводила чемпионат мира. Нам нужно создавать какой-то финансовый резерв. На ближайшем собрании обсудим этот вопрос. Если создавать фонд, то он должен работать на всех в равных условиях. Всегда нужно работать на опережение, у нас будет очень жесткий контроль во всех сферах", – приводит слова Прядкина "Спорт сегодня".

Подобная мера должна предотвратить банкротства клубов. В нынешнем году из-за финансовых проблем прекратили существование "Тосно" и пермский "Амкар". Серьезные проблемы испытывает махачкалинский "Анжи".