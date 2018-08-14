Мать, похитившая детей из приюта в Щелкове, испугалась их усыновления
Щелковский городской суд отклонил иск матери, которая была вынуждена похитить собственных детей из приюта. Алла Кенденкова пыталась доказать, что сыновей у нее отобрали незаконно, по формальным основаниям, из-за того, что она не смогла предъявить свидетельства о рождении. Но судья решил, что органы опеки инструкций не нарушали. В отношении самой матери тем временем завели уголовное дело по двум статьям, ей пришлось скрываться вместе с детьми. Только сегодня она согласилась привезти их к следователям.
Решение суда, который признал действия органов опеки законными, многодетная мать Алла Кенденкова узнала от адвокатов, по телефону. На заседании она лично не присутствовала — встречалась в этот момент с сотрудниками Следственного комитета, чтобы доказать: ее дети живы.
После того, как выкрала собственных детей из приюта, она была вынуждена скрываться несколько месяцев. В итоге, как формально полагается в таких случаях, автоматически было возбуждено дело по статье "Убийство".
"Чтобы нам, защите, отмести и закрыть дело по 105-й статье, нужно представить детей на освидетельствование, чтобы эксперты убедились, что детям ничего не угрожает, они находятся в полном порядке и благополучии с матерью, телесных повреждений нет", — объясняет координатор правозащитного аналитического центра Олег Владимирцев.
Все началось еще в марте. Алла остановилась со своими сыновьями — годовалым Платоном и двухгодовалым Даниилом — в небольшой щелковской гостинице. Обслуживающий персонал сразу обратил внимание на эту семью.
"Денег у нее нет. Дети, считай, не одеты — раздеты! Комбинезон, памперсы, ботинки — это одежда?! Ни футболок, ни колгот — ничего не было на ребятишках. Такое чувство, что она их украла где-то!" — рассказала горничная Валентина Филиппова.
Горничная вызвала полицейских. Они попросили Аллу показать свидетельства о рождении детей. Та объяснила, что все документы и вещи остались доме, который она снимала раньше. С хозяином поссорилась, и он не пускает ее внутрь. В итоге детей оформили как безнадзорных, отобрали у матери и отправили в приют в Рузу.
"По сути, основанием для изъятия детей стало отсутствие у матери при себе свидетельства о рождении детей — и все, — говорит адвокат Аллы Кенденковой Надежда Гольцова. — Нужно сказать о том, что, наверное, большинство граждан не имеют при себе свидетельства о рождении детей, и более того — законодательство не обязывает носить при себе как паспорт, так и свидетельство о рождении детей".
Аллу родительских прав не лишали, но и детей не отдавали. Выяснили: двое старших детей Аллы Кенденковой живут с отцом, он добился этого через суд. По словам органов опеки, они и так сделали большое одолжение маме: разрешили ей несколько часов в неделю видеться с Даниилом и Платоном. Женщина обратилась за помощью к правозащитникам, они начали вместе с ней приезжать в детский дом. В один из таких визитов Алла по-настоящему испугалась.
"Мы приехали без предупреждения. Мы сказали, что мы пришли к детям — Платону и Даниилу 2016 и 2017 годов рождения. Женщина с распростертыми объятиями сказала: "Здравствуйте! Вы на усыновление? Заходите!" Без суда, без ничего — уже ждали!" — вспоминает она.
После этого женщина решилась на отчаянный шаг: распылила газовый баллончик, и сбежала с детьми через окно. Тогда на нее завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Сегодня следователи формулировку смягчили: теперь действия матери квалифицируют как самоуправство.
Сейчас Алла, по словам адвоката, живет в съемной квартире и работает на дому. Дети — в полном порядке. Но вот как долго они смогут еще быть вместе со своей мамой, неизвестно — мальчиков могут забрать в любой момент.
Формально распоряжение о помещении Платона и Даниила в приют до сих пор никто не отменил. Да, суд подтвердил, что органы опеки действовали по инструкции. И хозяин дома, который снимали Кенденковы, наверное, имел право выселить их в одночасье. Но в итоге дети стали заложниками взрослых проблем.
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