14 августа 201819:46
"Милан" передумал покупать спартаковца Промеса
Итальянский "Милан" отказался от покупки спартаковца Квинси Промеса. 18-кратных чемпионов Италии не устроила высокая цена голландского нападающего.
"Милан" был готов приобрести голландца, но "Спартак" соглашался отпустить Промеса за сумму 25 миллионов евро и выше. Эта цена отпугнула миланцев, и они отказались от идеи приобрести лидера красно-белых.
Квинси Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. Голландец сыграл за 22-кратных чемпиоов России 132 матча, в которых забил 66 мячей.
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