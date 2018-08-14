"Милан" передумал покупать спартаковца Промеса

Итальянский "Милан" отказался от покупки спартаковца Квинси Промеса. 18-кратных чемпионов Италии не устроила высокая цена голландского нападающего.

"Милан" был готов приобрести голландца, но "Спартак" соглашался отпустить Промеса за сумму 25 миллионов евро и выше. Эта цена отпугнула миланцев, и они отказались от идеи приобрести лидера красно-белых.

Квинси Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. Голландец сыграл за 22-кратных чемпиоов России 132 матча, в которых забил 66 мячей.