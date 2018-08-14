Тема:
Обрушение эстакады в Генуе 10 минут назад
Трагедия в Италии: очевидцы сняли момент обрушения моста Моранди на видео
Трагедия в Генуе. Днем 14 августа здесь обрушился автомобильный мост. Бетонная конструкция рухнула прямо на находившиеся под ней жилые дома. В момент крушения на мосту было много машин. К этой минуте сообщается не менее чем о 35 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми возможно еще могут находиться люди. Владимир Путин уже выразил соболезнования президенту Италии.
- O, mon Dieu!
Огромная многотонная конструкция развалилась у него на глазах. Эти несколько секунд очевидец успел снять на камеру мобильного телефона. Пролет оживленной трассы, длинною более сотни метров рухнул вниз. В этот момент на нем было больше 30 автомобилей, в том числе и грузовики.
Часть машин упали с 50-метровой высоты в реку, часть — прямо на жилые дома, которые разрушило до основания бетонными обломками. Уцелела лишь мебель в гостиной.
- Tanto morti, tanto morti, — восклицают очевидцы произошедшего, отмечая большое число погибших.
Погибших уже больше 30, среди них ребенок. И цифры, похоже, не окончательные. Еще около десяти человек числятся пропавшими без вести. За несколько минут до трагедии по этому же мосту проехал бывший игрок питерского "Зенита" Доминико Кришито.
"Мы с моей семьей в порядке. Мы проезжали по мосту за 10 минут до разрушения. Это потрясает все чувства. Мы должны сделать что-то, чтобы подобного не происходило, и люди чувствовали себя в безопасности. Мои мысли с жертвами трагедии", — написал потом он в соцсети.
"Было крушение транспортного узла, который соединяет город с аэропортом. Это участок платной дороги, самый крупный мост Генуи. По нашей информации, россиян на данный момент, по крайней мере, там не было. В генконсульство информации не поступало. Сейчас в связи с непогодой будут происходить эвакуационные работы, и личности будут установлены скорее к вечеру", — поясняет атташе генконсульства России в Генуе Сергей Чернега.
Среди груды искареженного металла и остовов машин спасателям удалось найти выживших. 13 человек. В основном у них переломы позвоночника. Их решили доставить в больницы на двух вертолетах. Задача не из простых, учитывая, что условия совсем нелетные.
Тяжелые машины бросало из стороны в стороны от ураганных порывов ветра. На севере Италии сейчас проливные дожди с градом, улицы превратились в бурные реки.
В некоторых районах сошли сели и затопило дома. Как раз такая нетипичная для Италии погода и могла стать одной из причин обрушения моста. Очевидцы уверяют, что видели, как в опоры попала молния. Впрочем, у тех, кто живет в Генуе, эта версия вызывает много вопросов.
"Сколько я живу в Генуе, этот мост всегда чинили, всегда латали, ремонтировали всегда. Половина моста была закрыта на ремонт. Никакой молнии! Да и дождя особого такого у нас не было сильного! В Генуе бывают дожди и посильнее", — отмечает россиянка Татьяна Дарчева
"Самое страшное, что вчера мы проезжали по этому мосту. Я сделала фото именно того пролета, которого больше нет. В момент, когда это произошло, все люди в торговом центре начали толпиться около мониторов, на котором показывали новости. И, естественно, все начали звонить своим близким. Это страшная трагедия. И я не знаю, что сказать еще", — рассказывает диджей Eva Fiesta, она же Евгения Калинкина.
Сама трасса построена еще в 1960-е годы. Разные политические силы давно спорят, что этот жизненно важный для города виадук давно обветшал, и его нужно сносить. Обслуживающая компания уверяет, что как раз занималась укреплением перекрытий, работы были запущены 3 мая и обошлись в 20 миллионов евро.
"Я пересекал этот мост сотни раз, и как гражданин Италии я сделаю все, чтобы узнать имена и фамилии людей, которые сейчас отвечают или раньше отвечали за сохранность моста. Недопустимо, чтобы люди вот так умирали в Италии", — заявляет вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.
А ведь не так давно на окраине Болонии тоже обрушилась часть эстакады: после аварии взорвался бензовоз с химикатами, тогда пострадали 145 человек, двое погибли.
Итальянские СМИ считают, что причина обрушений — плачевное состояние виадуков, хотя деньги на их ремонт выделяются регулярно. Насколько качественными были проведенные работы, в Генуе будет выяснять специальная комиссия. Она приступит к работе после окончательного разбора завалов.
Ранее по теме
-
Власти Генуи: число жертв обрушения моста существенно вырастет2 часа назад
-
Бывший капитан "Зенита" мог оказаться на мосту в Генуе3 часа назад
-
"Ужасная трагедия": Путин направил соболезнования президенту Италии3 часа назад
-
Снести нельзя оставить: рухнувший мост Моранди давно вызывал сомнения у инженеров3 часа назад
-
22 погибли, 10 пропали без вести: обрушение моста в Генуе сравнимо с землетрясением4 часа назад
-
Очевидцы: по мосту в Генуе ударила молния, потом он обрушился5 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Обрушение моста в Генуе: подробности трагедии
- Автомобиль врезался в ограду парламента Великобритании
- США пугают мир новым военным бюджетом
- "Натали Турс" сообщила о приостановке деятельности, но потом передумала
- Пушков предложил Вайкуле петь на полупустых пляжах Юрмалы
Самое читаемое
-
47-летняя бабушка Лера Кудрявцева родила дочку
- Свадебный кортеж залило водой, молодожены спаслись на крыше авто. Видео
- Секта обмана: зачем западные общины вербуют молодых россиян
- Ребенку оторвало тарзанкой руку
- Мужчина выжил, хотя его голову пробил металлический прут. Видео
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ показал все рестайлинговые "Гранты"
- Kia привезет на Московский автосалон сразу несколько новинок
- BMW рассказала об испытаниях нового X7
- Россия будущего: роботы, летающая "Классика" и "Буханка" с ногами
- Контроль за техосмотром хотят вернуть в ГИБДД
Экономика
-
Рубль резко укрепился при открытии торгов на Мосбирже
- Прогноз: нефть заглянет дальше Трампа
- Статистика из Китая указала на дальнейшее замедление экономики
- Политика Трампа - серия триумфальных отступлений
- AP: Google следит за местонахождением людей без их согласия
Недвижимость
-
Как поменять двушку в Москве на жизнь в Армении
- Невеста Кличко продает дом, где была с ним счастлива
- Барак или хрущевка? Что можно купить за полмиллиона
- В Пензе продают квартиру с бабушкой
- Москвичи бегут из города
Вести.Медицина
-
Как есть курицу и не отравиться: полезные советы
- 6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
- Ягоды годжи: польза, вред и все, что вы хотели о них знать
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- 4 мифа о метаболизме, которые пора выбросить из головы
Вести в 20.00
-
Спасательная операция в горах Таджикистана
- Турция испытала первый удар торговой войны
- На концерте в Испании платформа со зрителями рухнула в воду
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
Мать, похитившая детей из приюта в Щелкове, испугалась их усыновления
- Почта России отзывает тысячи конвертов, посвященных МГУ
- Хранители "Зарядья": в парке появился собственный отряд волонтеров
Вести.Стиль
-
Звездные бабушки: оцениваем образы
- Как краситься, чтобы быть в тренде: 7 тенденций макияжа
- Свадебные платья российских знаменитостей
- Главные летние головные уборы
- Фасоны и принты, которые будут вас стройнить (на примерах звезд)
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Живые дрожжи превратили в дозиметр
- Инженеры создали искусственную древесину, которой не страшен огонь
- Новая суперскользкая упаковка сократит пищевые отходы
- Астрономы впервые наблюдали выброс вещества из короны другой звезды
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки