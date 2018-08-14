Нет айфону. Турки решили отказаться от американских телефонов
Россия и Турция обсуждают возможность рассчитываться между собой в национальных валютах. Об этом глава российского МИДа Сергей Лавров заявил сегодня в Анкаре, где провел переговоры с турецким коллегой. Главная цель такой меры — преодоление последствий незаконных санкций со стороны Вашингтона. Где, кстати, последствия собственной политики тоже должны ощутить, причем уже сегодня. В Турции начинается бойкот американской электроники.
На рынках Стамбула тема американских санкций уже который день одна из самых обсуждаемых. Сегодня президент Эрдоган призвал турецкий народ бойкотировать американские телефоны. И, несмотря на то, что они все еще стоят на прилавках, бойкот этот уже начался. Мехди Санжа, владелец салона связи, хвастается своим китайским аппаратом.
"В последние 10 дней я не продаю iPhone. Даже аксессуары. Уже полтора-два месяца спрос идет на Samsung, потому что люди начали бойкотировать из-за разногласий Турции и США," — рассказывает Санджа.
Огромные очереди в магазины — это туристы выстроились за дорогими товарами, которые разом обесценились. У Мустафы Сезара собственная лавка в исторической части города, недалеко от Голубой мечети. Два этажа с коврами, а посетителей почти нет. Говорит, изредка заходят арабы. Но ни европейцев, ни американцев. Решения Вашингтона лишь усугубляют ситуацию.
"Подорожают продукты, аренда, одежда, потому что все поступает к нам из-за границы. Даже материалы для производства идут к нам из Европы, Америки. Мы покупаем это за доллары," — поясняет Сезара.
В большом бизнесе настроения те же. Две крупнейшие компании, "Турецкие Авиалинии" и "Тюрк Телеком", решили отказаться от рекламы в американских средствах массовой информации.
"Ясно, что вопрос экономики является глобальным. Целью Соединенных Штатов стала не только наша страна, но и страны от Китая до России, от Ирана до Европы. Канада тоже стала целью," — говорит президент Турции Эрдоган.
Кому американские санкции навредят больше в долгосрочной перспективе, обсуждали сегодня на уровне министров иностранных дел. Мевлют Чавушоглу встретился с Сергеем Лавровым, обсуждали возможность рассчитываться с помощью национальной валюты.
"Грубейшее злоупотребление ролью американского доллара как мировой резервной валюты приведет к тому, что роль его будет ослабляться, будет падать. Все больше и больше стран, даже не затронутых американскими санкциями, будут, так сказать, на всякий случай уходить от доллара и полагаться на более надежных, договороспособных партнеров," — завил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Из США все видится иначе. NY Times вышла с большим материалом, где во всех проблемах винят режим Эрдогана. Но тут же выходит другой материал о том, что обвал турецкой лиры почувствуют во всем мире. Экономический советник Белого дома уже приписал колебания на рынке Турции отходу страны от демократических принципов, а вовсе не американским санкциям и повышению ввозных пошлин. Учитывая, что американская военная база Инджерлик находится на территории Турции, кризис в отношениях, по убеждению экспертов, ставит под угрозу и военные связи страны с США.
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