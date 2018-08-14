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Атаки на Лондон 1 час назад
Патрули с автоматами в центре Лондона: теракт у Вестминстера напугал Британию
Скотланд-Ярд назвал наезд на пешеходов в центре Лондона терактом. Легковой автомобиль на огромной скорости врезался в ограждение у стен британского парламента, сбив на своем пути пешеходов и велосипедистов. Исполнитель был задержан на месте и уже дал первые показания.
Кадры задержания террориста. Полиция с автоматами окружает автомобиль. Несмотря на ранний час, а все случилось в половину восьмого утра, очевидцев достаточно. Элма Руферзо работает уборщицей в парламенте. Она пришла на работу рано, и видела, как все происходило.
"Раздался громкий хлопок, авария. Потом я услышала, крики полицейских, которые призывали всех отойти на безопасное расстояние. Они схватили водителя и надели на него наручники. Он не сопротивлялся", — рассказывает Элма Руферзо.
Место для атаки выбрано идеальное — сердце Лондона. Здесь Биг-Бен и много людей всегда. Даже по кадрам с камеры видно как оживленно на тротуарах. Машина террориста резко изменила курс, выехала сначала на тротуар, а потом на встречную полосу. Видно, что водитель не тормозит, наоборот, разгоняется и врезается в ограждение.
- Это выглядело как запланированная атака. Он знал, что делал. Машина ехала очень быстро, — рассказывает очевидец происшествия.
На видеокадрах – велосипедисты: нескольких человек машина террориста разбросала в стороны. Раненые лежат на асфальте.
До больницы скорой помощи Лондона отсюда всего километр. Раненых, которым была нужна срочная помощь врачей, доставляли именно в госпиталь Святого Томаса.
Угрозы жизни пострадавших нет. В больнице остается одна женщина. У самого террориста нет ни царапины. Информации о нем – минимум: чернокожий мужчина, которому около 30 лет. Мужчина не был в поле зрения полиции, но следователи однозначно расценивают случившееся как теракт и выясняют, были ли у террориста сообщники и каковы его мотивы.
"Мужчине около тридцати лет, он был арестован по подозрению в совершении террористического акта. Его доставили в полицейский участок южного Лондона и содержат под стражей, — заявил помощник комиссара лондонской полиции Нил Басу. – Он пока не сотрудничает со следствием".
В машине не найдено ни оружия, ни взрывчатка. Криминалисты внимательно обследовали автомобиль террориста. Видно, что сзади номер у машины есть, а вот впереди, по словам свидетелей, не было. Видимо, водитель специально его снял перед наездом. Известно, что машина была куплена с рук пару месяцев назад и зарегистрирована в Великобритании.
Место, где произошел теракт, — правительственный квартал. Террористы здесь себя проявляют не впервые. Именно поэтому несколько месяцев назад у здания и установили защитные блоки, которые сегодня помогли, преградив путь автомобилю.
Сейчас в центре города дежурят полицейские патрули с автоматами. Лондон напуган. Утром 14 августа был эвакуирован офис пенсионного департамента: кто-то в панике нажал пожарную сигнализацию.
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