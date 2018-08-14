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14 августа 201821:16 Денис Восковский

Бизнес на чужом горе: в Москве задержаны лжеблаготворители

В столице пресечена работа мошеннической структуры, которая маскировалась под благотворительный фонд, помогающий больным детям. Заправляла всем москвичка, которая сумела выманить у жительницы Иркутска более двух миллионов рублей, собранных на лечение дочери за границей. Подозреваемая задержана, но она далеко не единственная, кто профессионально наживается на чужом горе.

"Вы знаете, кем потерпевшая оказалась? –Да".

Ответив утвердительно, задержанная берет длинную паузу. Лихорадочно думает и через минуту меняет свои показания.

"Я не знаю этого человека — Как получилось так, что решились похитить столько денег, зная о том, что больной ребенок?"

Переписка, в которой эта женщина представляясь сотрудником благотворительного фонда предлагала уникальное лечение за границей приобщена к материалам уголовного дела.

В соцсети она распространяла посты о том, что крупные автопроизводители якобы выделяют многомиллионные гранты на медицину. Для того чтобы их получить, надо всего лишь продать через фонд автомобиль. Или заплатить — 2 миллиона рублей.

Жертву сетевая мошенница из Москвы нашла в Иркутске. Думая только о спасении своей неизлечимо больной дочери Юлия Агеева даже не сразу поняла, что ее просто обманывают. В результате потеряла все деньги, которые удалось собрать самостоятельно.

"Когда она звонила и все рассказывала до мелочей, спрашивала, тогда казалось, что это действительно правда и нас не обманут. Она всегда спрашивала как Ксюшенька. Говорила, что нам нужно спешить, чтобы быстрей начать лечение. Она хорошо знала, как воздействовать, на что надавить. Давала какие-то жизненные советы", — рассказала Юлия.

Сбор денег под видом помощи больным детям превратился в прибыльный бизнес. Ежедневно на улицы выходят сотни людей в ярких жилетах, с коробками для купюр и фотографиями тяжелобольных детей. Истории маленьких пациентов подлинные, а вот благотворительностью здесь и не пахнет. Водителей в пробках и пассажиров в электричках обрабатывают вовсе не волонтеры, а хорошо обученные попрошайки, работающие за процент от выручки.

"В чём заключается вообще работа? — Сбор в электричках денежных средств. — А сколько денег, какая зарплата? — Сорок процентов".

Настоящие благотворительные фонды еще два года назад решили отказаться от уличного сбора средств. Но армии побирушек с засаленными ксерокопиями документов по-прежнему чувствуют себя уверенно.

"Вызывайте полицию! Покажите, пожалуйста, людей, которым вы помогаете? — Вам это нужно? "

Сколько человек участвовало в афере, жертвой которой стала Юлия Агеева, выясняют следователи. О том, что обманутых родителей было несколько, понятно уже сейчас.

"Изъяты транспортные средства, приобретенные задержанной на незаконно полученные деньги. А также приняты меры по аресту ее лицевых счетов. Проводятся мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов ее противоправной деятельности", — доложила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

Сбор средств пришлось начать заново. Мошенники украли не только деньги, но и время. Состояние двухлетней Ксюши, страдающей спинальной мышечной атрофией, ухудшается с каждым днем.

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