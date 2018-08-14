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14 августа 201820:30

Александр Григорян будет тренировать футболисток ЦСКА

https://relrus.ru/

Александр Григорян назначен главным тренером женского футбольного ЦСКА. Ранее Григорян работал со "СКА-Хабаровск", "Анжи" и "Лучом".

ЦСКА подтвердил назначение Григоряна главным тренером женской команды. Помогать Григоряну будут Максим Зиновьев, Сергей Скобляков, Вячеслав Кренделев и Юрий Петухов.

Александр Григорян – не новичок в женском футболе. До прихода в мужской футбол он тольяттинскую "Ладу", с которой выиграл чемпионат (2004) и три Кубка России (2002, 2003, 2004), пермскую "Звезду-2005", с которой выиграл три чемпионата (2007, 2008, 2009) и Кубок России (2007), сообщает ТАСС. Григорян добился наивысшего достижения для российских клубов — выхода в финал Кубка УЕФА (ныне — Лига чемпионов) в сезоне-2008/09.

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