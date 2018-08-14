Лига чемпионов. "Спартак" не справился с ПАОКом

Московский "Спартак" не смог пробиться раунд плей-офф Лиги чемпионов. В ответной встрече третьего квалификационного раунда спартаковцы сыграли вничью 0:0 с греческим ПАОКом. Москвичи сыграют в групповом этапе Лиги Европы.

"Спартак" проиграл первый матч в Салониках 2:3. Для решения задачи красно-белым нужно было выиграть в ответной встрече даже со счетом 1:0. Но игра пошла не так, как рассчитывал главный тренер москвичей Массимо Каррера. Гости уверенно оборонялись, остро контратаковали. У спартаковцев же мало что получалось впереди. Подвел хозяев Луиз Адриано, заработавший ненужное удаление. Первый тайм завершился вничью 0:0.

Вначале второй половины встречи гости едва не использовали численное преимущество. Несколько раз спартаковцев выручил вратарь Александр Максименко. "Спартаку" удалось перехватить инициативу и прижать соперника к воротам. Но забить столь нужный гол не получилось. В итоге нулевая ничья, для "Спартака" равносильная поражению.

ПАОК вышел в раунд плей-офф, где сыграет с победителем пары "Фенербахче" – "Бенфика". "Спартаку" же предстоит выступить в групповом этапе Лиги Европы.