Умер Эдуард Успенский

После продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался писатель Эдуард Успенский. Он умер вечером 14 августа в подмосковной деревне Пучково, где проживал последние годы. О месте прощания и похорон станет известно позднее, передает РЕН ТВ.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в подмосковном Егорьевске. Выучившись на инженера в МАИ, он зарабатывал написанием сценариев к мультипликационным фильмам. В числе его героев любимые миллионами Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин и пес Шарик, Дядя Федор, почтальон Печкин, братья Колобки.

Эдуард Успенский завоевал признание и любовь миллионов детей по всему миру благодаря своим добрым книжкам. Его книги издавались на 25 иностранных языках и пользовались успехом в Голландии, Франции, Японии, Финляндии, США.

Он был одним из создателей телепередач "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка", "Радионяня".

Эдуард Успенский стал лауреатом премии имени Корнея Чуковского "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе". В 2010 году ему была вручена премия Правительства Российской Федерации в области культуры.