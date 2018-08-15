В метро Лос-Анджелеса установят сканеры для обнаружения взрывчатки

Метро Лос-Анджелеса станет первым в Соединенных Штатах Америки, где будут установлены сканеры для проверки пассажиров на наличие взрывчатых веществ и оружия. Об этом сообщает Hollywood Reporter, ссылаясь на чиновников.

Как уточняется, управление транспортной безопасности и транспортное управление округа Лос-Анджелес в течение года тестировали несколько видов сканеров.

Сканеры, которые планируется установить, переносные, передает РИА Новости. Они будут работать, излучая волны, не замедляя потока пассажиров в метро.

Представитель транспортного управления Брайан Хаас сообщил, что сканеры могут обнаружить подозрительные предметы на расстоянии девять метров. Их пропускная способность превышает 2 тысячи людей в час.