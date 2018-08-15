Украинские силовики выпустили более 100 мин по южным территориям ДНР

Вечером 14 августа Вооруженные силы Украины открыли массированный огонь по южным территориям провозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщили представители оперативного командования ДНР.

Как уточняется, украинские боевики из 36 бригады обстреляли населенные пункты Ленинское и Коминтерново на юге республики. По селам было выпущено более 100 мин различного калибра, выстрелов из гранатометов и вооружения БМП.

В результате обстрелов в некоторых поселках возникли пожары, передает ТАСС.

С осени 2014 года участники Контактной группы больше 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в регионе. При этом ВСУ неоднократно нарушали перемирие, открывая огонь из минометов, крупнокалиберных орудий и орудий танков.