ООН призывает расследовать гибель мирных жителей в Йемене

Организация Объединенных Наций требует расследования гибели мирных жителей от авиаударов так называемой аравийской коалиции в Йемене. Об этом рассказали координаторы гуманитарной миссии. Они навестили пострадавших при бомбардировке детей.

В ходе последнего авиаудара коалиции на западе страны восемь человек погибли, еще 20 пострадали, передает телеканал "Россия 24". А на прошлой неделе, по данным Красного Креста, жертвами удара стали более 50 человек, из них 40 детей.

Американские конгрессмены призвали расследовать возможную причастность Пентагона к авиаударам в Йемене. США тоже участвуют в составе коалиции, и бомбардировки мирного населения нарушают устав

Конфликт в Йемене начался в 2014 году. Ситуация обострилась после присоединения коалиции, в которую вошли некоторые государства Аравийского полуострова. Всего с весны 2015 года в результате авиаударов были убиты более 10 тысяч мирных жителей.