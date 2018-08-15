Непогода мешает спасти туристов, застрявших на реке в Магаданской области

Вертолет не смог вылететь за туристами, которые остались без лодки на реке в Магаданской области. Спасательной операции мешают сильные дожди.

Трое путешественников из Санкт-Петербурга потеряли лодку во время сплава по горной реке. Ее вместе с продуктами и медикаментами от берега унесло течением, передает телеканал "Россия 24".

Известно, что туристы находятся в 200 километрах от ближайшего поселения. Вызволить их можно только вертолетом. Ранее сообщалось, что у путешественников есть небольшой запас продуктов. Их самочувствие удовлетворительное.