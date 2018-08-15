В США более 300 священнослужителей подозреваются в надругательстве над детьми

Скандал на сексуальной почве разгорается в США. Более 300 католических священников штата Пенсильвания подозревают в надругательстве над детьми. Такой доклад опубликовало жюри присяжных заседателей.

Речь идет о случаях насилия, начиная с 1950-х годов. За это время жертвами стали свыше тысячи детей обоих полов и разных возрастов, передает телеканал "Россия 24".

Шокирующие цифры выявили спустя два года расследования. По данным прокурора, эту деятельность покрывало высокопоставленное духовенство Пенсильвании.