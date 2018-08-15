Летчик утопил в Байкале уже второй самолет

В Иркутской области следователи допрашивают пилота, чей легкомоторный самолет упал в озеро Байкал. Летчик не пострадал, из холодной воды его вовремя спасли очевидцы. Пилот хорошо известен местным правоохранительным органам. Это авиапроисшествие на его счету уже не первое. В прошлом году летчик уже попадал в историю. Тоже утопил самолет-амфибию.

Это последняя попытка взлета гидросамолета марки Twin Bee. Пилот прогревает двигатель и готовится к старту. Он должен был взлететь недалеко от пирса поселка Хужир. По словам очевидцев, судно набрало скорость, и в этот момент произошла поломка так называемого поплавка. "Он начал валиться на левый бок, потом он поплыл в сторону берега и начал крутиться вокруг своей оси", — рассказывает очевидец Евгений Бадлуев.

Самолет накренился, задел крылом воду, перевернулся и затонул в 300 метрах от берега. Глубина в этом месте — более пяти метров. Вода Байкала настолько холодная, что даже при наличии спасательных жилетов добраться до берега самостоятельно практически невозможно.

В самолете находился один человек. Это 49-летний житель Иркутска. Мужчина получил незначительные травмы. Его спасли очевидцы. На помощь пострадавшему пришел мужчина на гидроскутере. Со слов свидетелей, случайный спасатель подъехал к пирсу на машине. Водный транспорт находился в его прицепе. При виде тонущего самолета он спустил технику в озеро и забрал терпящего бедствие пилота.

Теперь летчику приходится давать показания следователям. "Проверка проводится по статье 263 УК РФ, по нарушениям правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — сообщил и. о. руководителя отдела криминалистики Восточно-сибирского СУ на транспорте СК России Андрей Григорьев.

Попал в аварию тот же самый летчик, который прошлым летом потерпел крушение на Байкале. Он рухнул также в акватории поселка Хужир. На борту находились трое пассажиров. Двое получили тяжелые травмы. Тогда мужчине удалось выйти сухим из воды. Правоохранителям не удалось доказать, что он возил людей за деньги. На этот раз ему грозит административное наказание. Пилот не имел допуска к полетам.

Между тем сейчас собственнику самолета предстоит поднять судно со дна Байкала. Место крушения обнесли бонами. Из-за сильного ветра работы назначены на завтра. Утечек топлива не обнаружено.