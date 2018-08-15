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Обрушение эстакады в Генуе 1 час назад
Мост сложился, как лист бумаги: Генуя потеряла свой символ, Италия в трауре
Число погибших в результате обрушения моста в Генуе возросло до 38 человек. Это сообщают итальянские СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел Италии. На месте до сих пор продолжают работать спасатели. По данным властей, число погибших еще может увеличиться. Тем временем, в министерстве транспорта призвали уйти в отставку главу компании, которая отвечала за ремонт моста в Генуе.
Дорожное полотно, сложенное вдвое как лист бумаги, груда бетона и арматуры — по случайности все это упало в русло пересохшей реки и на железнодорожные пути, а не на жилые кварталы, которые подходят к эстакаде вплотную. Теперь и оставшаяся часть моста под угрозой обрушения.
"В середине улицы, прямо перед мостом — мой дом. Окна как раз выходят в ту сторону. Я услышал что-то вроде громкого выстрела, подошел к окну и увидел, что никакого моста больше нет", — рассказывает местный житель.
Это было похоже на короткое землетрясение, описывают точно — 6-7 баллов, в Италии со шкалой Рихтера знакомы хорошо. Теперь все, кто буквально жил под мостом, эвакуированы. Уцелевшие первый и второй пролеты угрожают жилым домам.
"Это как для Парижа потерять Эйфелеву башню или для Бруклина — их мост. Кстати, мы так его и называем — Бруклинский, потому что они похожи. Это был такой неофициальный символ города, синоним дома", — подчеркивает житель Генуи Маттео Раболлини.
Обслуживающая символ города компания "Автострады для Италии" заявляла, что мост ремонтировался и находился под присмотром. Но те, кто видел конструкцию изо дня в день, утверждают — причина была не в грозе и ветре, а в плохом обслуживании.
"Косметические ремонты — вот все что они делали. Этого недостаточно, чтобы поддерживать в состоянии мост такого размера в центре города. Вот в чем и была опасность. Но теперь мы может только обсуждать, так это было или нет. Мосту 53 года, он, конечно, старый", — продолжает тему Сильвио Марио Инчеза.
Причины обрушения будут установлены как только это станет возможным, обещал премьер-министр Конте. Всю ночь он провел в Генуе, а вслед за ним сюда приедет и весь кабинет министров.
Внутри тоннеля и на мосту до сих пор мигают аварийкой брошенные на бегу машины. В каких-то метрах от падения остановился грузовик.
Ночью особенно хорошо видно — у автомобиля на краю пропасти до сих пор горят огни заднего хода. Водителя грузовика супермаркета Basco теперь называют самым счастливым человеком Италии.
Всю ночь на месте, где была третья опора моста, горит свет, идут работы по поиску выживших. Значит, еще есть шанс, что чудесных спасений будет больше.
Еще остаются несколько пропавших без вести. 200 спасателей — пожарные и медики, поисковые группы продолжат свою работу и 15 августа. Они уже доказали, что чудеса случаются — из-под завалов достали семерых человек, которые пережили падение с высоты 45 метров. Это высота минимум пятнадцатиэтажного дома.
"Только я вышел из грузовика, и мост рухнул, — прихрамывая, рассказывает итальянский водитель. – Помню только грохот, и как я мчался оттуда".
15 августа в Италии выходной день и большой праздник — Успение Богородицы, или как его называют здесь Феррагосто. В этом году он пройдет тихо, без традиционных гуляний и фейерверков, в стране объявлен траур.
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