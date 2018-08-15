Шквал, ливни, град: Москву накроет атлантический циклон

Москву накроет атлантический циклон. Погода в столичном регионе, сообщает Гидрометцентр России, резко ухудшится: ожидаются дождь, местами будут ливни, гроза, шквал и град.

МЧС России разослал смс-предупреждение об усилении ветра до 17-22 метров в секунду. Центр теплого атлантического циклона сейчас располагается над Новгородской областью. Первая волна дождя в Москве была краткой. После этого уже выглянуло солнце и становится снова жарко.

Но ближе к вечеру небо над российской столицей вновь накроют плотные грозовые облака.