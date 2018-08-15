"У меня папа полиционер, вот посмотрим, как будет": подростки напали на беременную женщину и разбили автомобиль

Жители одного из хабаровских дворов ранним утром 14 августа в течение нескольких часов были вынуждены слушать веселую гулянку крепко выпивших подростков на местной детской площадке.

В один момент вышедшая семейная пара сделала замечание разгоряченным хулиганам, которые незамедлительно напали на мужчину и порвали ему футболку. Глава семьи посадил свою беременную супругу в автомобиль, где находился его коллега по работе, и ушел домой переодеваться.

Тем временем, один из подростков, неудовлетворенный результатами стычки, набросился на машину и голыми руками разбил сначала окно, ударил беременную женщину, а затем расколотил второе стекло. Мужчина, находившийся в задней части салона автомобиля, не смог сразу выйти, однако, когда ему это удалось, быстро утихомирил разбушевавшихся хулиганов.

Немного позже очевидцы, вышедшие с собакой, сняли короткую беседу с девушкой, находившейся в компании хулиганов, которая, обильно разбавляя свою речь матерной руганью, пригрозила своим оппонентам судом и серьезными последствиями: "У меня папа полиционер, вот посмотрим, как будет все".

В настоящее время информации о пострадавших, а также о действиях правоохранительных органов не сообщается.