Путин пообщается с молодежью у подножья Машука

Президент России Владимир Путин прибыл в Минеральные Воды, откуда отправится на форум "Машук-2018".

Северокавказский молодежный форум проводится у подножия горы Машук с 2010 года, сообщает "Интерфакс". За восемь лет в форуме приняли участие около 20 тысяч человек.

В этом году форум проходит с 10 по 24 августа, в нем принимают участие около 2000 человек. Первая смена форума называется "Добровольчество" (10-17 августа), вторая — "Гражданское общество" (17-24 августа), передает ТАСС. Ожидается, что Путин не только пообщается с участниками, но и осмотрит выставки и экспозиции.