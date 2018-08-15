Серьезная авария под Петербургом попала в объектив камеры наблюдения

В сети размещены кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувший вторник, 14 августа, на Выборгском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области.

Водитель автомобиля Chevrolet Tahoe остановился в левом ряду, чтобы совершить поворот. В этот момент в него на большой скорости врезался "ВАЗ-2112".

Мужчина, находившийся за рулем "двенадцатой", получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в критическом состоянии. По предварительной информации, через некоторое время он скончался.

Владелец внедорожника и его спутники не пострадали.