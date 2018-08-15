Виталий Кличко проведет реванш с Ленноксом Льюисом, но за шахматной доской

Известные в прошлом боксеры украинец Виталий Кличко и британец Леннокс Льюис проведут шахматный поединок. 46-летний мэр Киева и 52-летний британец встретятся в октябре в столице Украины.

Отметим, что последний бой на профессиональном ринге Льюис провел именно против Виталия Кличко в 2003 году и победил украинца техническим нокаутом по итогам шести раундов. Тогда бой был остановлен из-за сильного рассечения на лице Кличко.

"Мы выйдем на ринг и прямо там сыграем в шахматы, — заявил Льюис, которого цитирует ТАСС. — Мы слишком старые, чтобы снова надевать боксерские перчатки и бить друг друга".