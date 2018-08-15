Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Рому Курбанова

21 мая на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Ромы Курбанова из Екатеринбурга. У мальчика крайне редкое заболевание – инкапсулированный перитонит, который вызывает кишечную непроходимость. Таких больных в мире всего несколько десятков человек. Мальчик может жить, расти, развиваться только благодаря редким лекарствам и специальному питанию, которые, к сожалению, не предоставляются бесплатно.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (646 700 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 158 225 руб. 54 251 руб. собрали телезрители ГТРК "Урал". 18 543 руб. собрали телезрители ОТВ. 415 681 руб. собрали читатели Русфонда. Деньги собраны. Родители Ромы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".