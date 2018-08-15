В Москве отреставрировали старейшую остановку общественного транспорта

В Красностуденческом проезде отреставрировали старейшую остановку Москвы. Она появилась там еще в конце XIX века как небольшой зал ожидания для пассажиров первого парового трамвая. В последние годы павильон заметно обветшал, но реставраторы восстановили все утраченные элементы декора. Что получилось в итоге?

Одна из самых старых остановок Москвы сейчас сверкает, как новая. Можно сказать, так и есть: большинство элементов старинного трамвайного павильона были давно утеряны. Пришлось заново отливать чугунные детали, полностью менять кровлю и все дерево. Работы велись в строгом соответствии с историческими документами и фотографиями.

"Мы думали, что утеряны все малые капители, потому что на фасаде их не было ни одной. Но когда вскрывали внутреннюю подшивку, мы нашли как раз сохранившиеся части малых капителей и по ним отлили недостающие части", — рассказывает индивидуальный предприниматель Анна Паничкина.

Реставрировали объект культурного наследия по программе льготной аренды — за счет инвестора. К слову, памятник достался ему в плачевном состоянии. В последние годы павильон был заброшен и запущен. Витражные окна, красивые деревянные и чугунные папирусовидные элементы и не разглядеть было за всеми уродливыми переделками.

"Вообще, вся прелесть этой архитектурной формы заключается в том, что она сочетает в себе все архитектурные тенденции и все направления рубежа XIX-XX века. Какие-то декоративные элементы верхней части указывают на неоклассицизм, колонны в виде папируса — это модерн", — объясняет искусствовед, историк архитектуры Кирилл Алексеев.

Павильон был построен еще для первого парового трамвая — мини-копия вокзала в Павловске. Трамваи в этом направлении начали ходить еще больше 100 лет назад. Выйдя на этой остановке, можно было попасть в Тимирязевскую академию, на дачи, на речку или в одну из художественных мастерских, которых здесь было множество. Так что место всегда было довольно оживленным.

По бокам когда-то были крытые площадки для ожидания, позже их застроили. Но знаменит павильон не только своим необычным и великолепным декором, но и тем, что здесь ходил трамвай 27-го маршрута, на котором работал кондуктором писатель Константин Паустовский. Чтобы начать реставрацию, потребовалось шесть лет.

"Мы начали работу с того, что обратились в Москомнаследие с предложением о признании данного объекта объектом культурного наследия. Была проведена определенная работа, далее мы старались пропагандировать данный объект, чтобы он был понятен для местного сообщества", — говорит депутат Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский Александр Жупиков.

Для местных жителей павильон никогда и не был просто остановкой. Они тоже пытались уберечь памятник от окончательного разрушения — ремонтировали, красили, убирали.

"Во времена 90-х годов тут какую-то торговлю пытались вроде бы открыть, лавчонки. Но, видно, торговля не пошла — и слава Богу! Этому событию, этому зданию место именно в таком виде. Это — история", — рассказывает Александр Плякин.

И у этой истории теперь появилась новая жизнь.