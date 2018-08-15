Амстердамский аэропорт Скипхол прекратил работу из-за сбоя диспетчерской системы

В Амстердаме временно прекратил авиасообщение международный аэропорт Схипхол.

At this moment, there is no incoming and outgoing flight traffic at our airport. Air traffic control is investigating this matter. We will keep you updated. Please check your current flight status on our website, our app or check your airline. — Schiphol (@Schiphol) 15 августа 2018 г.

В заявлении аэропорта в Twitter говорится, что пока в аэропорту нет авиасообщения на прилет и вылет​​​. Диспетчерская служба ведет расследование инцидента.

По информации нидерландской газеты NRC Handelsblad, около 13:30 (14:30 по Москве) в аэропорту произошла неизвестная проблема с диспетчерскими системами.

Амстердамский аэропорт Схипхол является главным аэропортом Нидерландов. Он расположен в 17,5 км к юго-западу и в 20 минутах езды от Амстердама, в муниципалитете Харлеммермер.