Родители требуют защитить детей от мата, алкоголя и наркотиков
Руководитель Ассоциации родительских комитетов России Ольга Леткова предложила законодательно запретить в поп-культуре упоминание алкоголя, наркотиков и ненормативную лексику, причиняющую вред формированию личности детей.
Об этом она заявила в прямом эфире программы "60 минут", комментируя ситуацию с "черным списком" в детском лагере "Олимпиец".
Леткова полагает, что взрослые обязаны ребенку объяснять, что хорошо и что плохо: «В процессе взросления дети должны усвоить эти уроки. А сегодня им никто этого не объясняет. И в итоге, мы получаем детей, считающих это нормой. Если им никто ничего не запрещает, для них нормой поведения становится алкоголь, курение, наркотики, нецензурная брань. Мы должны воспитывать своих детей, разъяснять им. Взрослые своим молчанием детей толкают в пропасть".
Здесь очень важен педагогический момент. Ольга Леткова обратила внимание на то, что в нашем законодательстве эти вопросы очень плохо урегулированы. Поэтому директор детского лагеря вынуждена была сама их решать, хотя и где-то перегнула палку.
"Истинные педагоги пытаются этому противостоять так, как могут. И я снимаю шляпу перед таким педагогом и от лица всего родительского сообщества ее благодарю. Хочу сказать, что мы будем отправлять своих детей в такие лагеря, где за ними смотрят и понимают, как может негативно сказаться влияние масскультуры на развитие наших детей,"- заключила Леткова.
14 августа стало известно, что руководство детского оздоровительного лагеря "Олимпиец" в Новгородской области составило "черный список", в котором указаны слова из песен, находящиеся под запретом для использования на детских дискотеках. Таким образом, руководство пыталось защитить детей от вредоносной информации. В список попали такие звезды, как Киркоров, Бузова, Скриптонит, Тимати, Фэйс, Монеточка.
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