Житель Минусинска положил взятку между страниц "Уголовного кодекса"

Автолюбитель, повторно пойманный за нетрезвую езду в Минусинске, вложил 40 тысяч рублей между страниц книги "Уголовный кодекс" и попросил полицейского закрыть глаза на его правонарушение.

Сотрудник правоохранительных органов отказался от денег, и теперь в отношении жителя Минусинска возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу.

В свою очередь, сотрудника полиции предлагают наградить за честную службу.