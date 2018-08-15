Новости Общество

Все видео этой рубрики
15 августа 201818:28 Денис Восковский

Туристические автобусы вдоль обочин: как заставить перевозчиков соблюдать правила?

Столичные улицы оккупируют туристические автобусы. Специальные стоянки для них возле театров, музеев и парков зачастую пустуют. Зато водители автобусов занимают общегородские парковки или просто стоят вдоль обочины на "аварийке", мешая проезду остального транспорта. Так в чем проблема?

Возле Дворца молодежи на Комсомольском проспекте — вереница автобусов. Прямо под знаком "Остановка запрещена" водители часами ждут туристов.

— Нам каждый раз приходится партизанить!

Они задирают капоты и закрывают номера. На Фрунзенской набережной для неправильно припаркованных туристических автобусов установили дополнительные запрещающие знаки, но водители смеются.

— Кроме автобусов — можно стоять или кроме автобусов — нельзя стоять?
— Вы не понимаете, что это значит?
— Кроме — да!

А вот водителям обычных рейсовых автобусов не до шуток: жалуются, что коллеги, перевозящие туристов, в буквальном смысле стоят у них на пути.

— Да вообще безобразие! Полностью все везде заставлено! Не видно ни остановок, ни светофоров!

Жители улицы Космонавтов рядом с гостиницей "Космос" давно лишились и парковки, и покоя.

"До часу ночи тарахтенье этих автобусов — спать просто невозможно! Та же самая гарь. Автобус работает на солярке — естественно, он коптит. У меня окна все черные!" — возмущен один из них.

Из-за автобусов, припаркованных на зебре, пешеходный переход возле школы похож на опасный аттракцион. Но водителю нет дела: у него якобы спустило колесо. На все замечания ответ один: "А потому, что встать негде!"

Возле Храма Христа Спасителя — специализированная парковка для туристических автобусов. И тут платить никто не хочет. Водителей не смущает даже появление людей с планшетами.

— Фотографировать — фотографируй! Руками не трогай!
— Почему это?
— Потому что! Потому что это мой автобус!

Теперь другая версия: мол, рады бы платить, да бюджет не позволяет.

— Это не я не плачу.
— А кто?
— Фирма.

Якобы на парковке экономят заказчики — то есть туристические компании. Но, по мнению экспертов, такие объяснения — выдумки недобросовестных перевозчиков.

"Ты принимаешь риски на себя — неси их сам! И не надо говорить, что кто-то тебе что-то не дает. Значит, ты едешь, ты сам экономишь на этом, ты взял этот заказ. Будь добр его исполнять — в рамках своих договорных обязательств с партнером и в рамках действующего российского законодательства", — говорит заместитель генерального директора транспортной компании Сергей Калинкин.

И такие примеры уже есть. Вот водитель вставляет карту в платежный терминал: "Деньги оплачивают. Чеки все оплачивают. Проблем никаких нет. Наш работодатель позволяет нам парковаться на парковках".

— Вы заплатили за парковку сейчас?
— Заплатил, да! Я всегда стараюсь платить!

Избавить от соблазна не платить можно лишь одним способом — штрафом. Надо только, чтобы наказание рублем было регулярным и неотвратимым.

Текст: "Вести-Москва"

Сейчас

17:18

Теракт в Кабуле: число жертв выросло до 37

16:44

Песков: Путин будет гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии

16:07

При теракте в Кабуле погибли 25, ранены 35 человек

15:59

В Лондоне арестован мужчина, давивший людей у парламента

14:54

Стали известны место и время похорон Эдуарда Успенского

14:50

Амстердамский аэропорт Скипхол прекратил работу

14:43

СК просит отпустить под домашний арест членов "Нового величия"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

На столицу идет вторая волна ливней

На столицу идет вторая волна ливней

12 минут назад
Стали известны место и время похорон Эдуарда Успенского

Стали известны место и время похорон Эдуарда Успенского

3 часа назад
Здорово, шалуны! Путин рассказал анекдот об императоре Николае I

Здорово, шалуны! Путин рассказал анекдот об императоре Николае I

3 часа назад
При теракте в Кабуле погибли 25, ранены 35 человек

При теракте в Кабуле погибли 25, ранены 35 человек

2 часа назад
Прокурор Генуи назвал причину обрушения моста

Прокурор Генуи назвал причину обрушения моста

4 часа назад
Песков: Путин будет гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии

Песков: Путин будет гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии

1 час назад
Топ-10 самых непригодных для жизни городов мира

Топ-10 самых непригодных для жизни городов мира

7 часов назад
Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

13.08.2018 08:53
Галина Коньшина рассказала о том, что видела при клинической смерти

Галина Коньшина рассказала о том, что видела при клинической смерти

3 часа назад
Во Пскове нашли петровскую "копейку", разрешающую носить бороду

Во Пскове нашли петровскую "копейку", разрешающую носить бороду

36 минут назад
"Средства у нас есть. У нас ума не хватает!" Перлы любимых героев Успенского

"Средства у нас есть. У нас ума не хватает!" Перлы любимых героев Успенского

4 часа назад
Большая газовая игра Украины: премьера фильма на канале "Россия"

Большая газовая игра Украины: премьера фильма на канале "Россия"

12.08.2018 23:12
Спасите двухлетнюю Арину от удушья

Спасите двухлетнюю Арину от удушья

8 часов назад
Если застройщик стал банкротом: что можно от него потребовать

Если застройщик стал банкротом: что можно от него потребовать

14.08.2018 13:00
Дело жизни приносит миллионы! Всероссийская перепись фермеров "Своё"!

Дело жизни приносит миллионы! Всероссийская перепись фермеров "Своё"!

14.08.2018 11:07
Невыспавшиеся люди могут заразить своё окружение чувством одиночества

Невыспавшиеся люди могут заразить своё окружение чувством одиночества

1 час назад
i-очки в 2020-м, i-мобиль в 2023-м: эксперт спрогнозировал будущее Apple

i-очки в 2020-м, i-мобиль в 2023-м: эксперт спрогнозировал будущее Apple

1 час назад
Биологи выяснили, как бактерии дышат соединениями мышьяка

Биологи выяснили, как бактерии дышат соединениями мышьяка

2 часа назад
В Швеции за ночь сожгли более 100 машин (видео)

В Швеции за ночь сожгли более 100 машин (видео)

2 часа назад
В Лондоне арестован мужчина, давивший людей у парламента

В Лондоне арестован мужчина, давивший людей у парламента

2 часа назад
Избивший ветерана ВОВ челябинец сам пришел в полицию

Избивший ветерана ВОВ челябинец сам пришел в полицию

2 часа назад
Слонов от рака защищает ген-зомби

Слонов от рака защищает ген-зомби

2 часа назад
В России построили новый автомобильный завод

В России построили новый автомобильный завод

3 часа назад
СК просит отпустить под домашний арест членов "Нового величия"

СК просит отпустить под домашний арест членов "Нового величия"

3 часа назад
Горгульи и флюгеры: не только красота, но и функциональность

Горгульи и флюгеры: не только красота, но и функциональность

4 часа назад
В центре Москвы со стрельбой задержан нарушитель ПДД

В центре Москвы со стрельбой задержан нарушитель ПДД

4 часа назад
В Москве отреставрировали старейшую остановку общественного транспорта

В Москве отреставрировали старейшую остановку общественного транспорта

4 часа назад
Захарова: США не справились с ролью супермена

Захарова: США не справились с ролью супермена

5 часов назад
В России подорожали три модели Toyota (включая Camry!)

В России подорожали три модели Toyota (включая Camry!)

5 часов назад
История моды. Как в женском гардеробе появились брюки

История моды. Как в женском гардеробе появились брюки

5 часов назад
Как ухаживать за волосами летом

Как ухаживать за волосами летом

5 часов назад
Пьяная женщина устроила представление в полицейской машине в Улан-Удэ

Пьяная женщина устроила представление в полицейской машине в Улан-Удэ

5 часов назад
Дания отгородится от Германии забором

Дания отгородится от Германии забором

5 часов назад
Турист утонул в яме, которую сам вырыл на песчаном пляже

Турист утонул в яме, которую сам вырыл на песчаном пляже

5 часов назад
Инспекторов скандального Кущевского поста ДПС наказали "дисциплинаркой"

Инспекторов скандального Кущевского поста ДПС наказали "дисциплинаркой"

6 часов назад
Поджигатель церкви в Кондопоге больше не сатанист

Поджигатель церкви в Кондопоге больше не сатанист

6 часов назад
В Крыму туристке пришлось догонять автобус, в котором остался ее слепой ребенок

В Крыму туристке пришлось догонять автобус, в котором остался ее слепой ребенок

6 часов назад
Анализ древней посуды показал, как люди времён неолита пережили изменение климата

Анализ древней посуды показал, как люди времён неолита пережили изменение климата

6 часов назад
В Тюмени инвалиду пришлось ползти в банк за реквизитами пенсионной карты

В Тюмени инвалиду пришлось ползти в банк за реквизитами пенсионной карты

6 часов назад
В России появится морская военная полиция

В России появится морская военная полиция

6 часов назад
На обложке FIFA 19 появились Роналду и Неймар

На обложке FIFA 19 появились Роналду и Неймар

7 часов назад
"У меня папа полиционер, вот посмотрим, как будет": подростки напали на беременную женщину и разбили автомобиль

"У меня папа полиционер, вот посмотрим, как будет": подростки напали на беременную женщину и разбили автомобиль

7 часов назад
Крым полностью перешел на "Мир"

Крым полностью перешел на "Мир"

7 часов назад
В Белоруссии умер актер Кириченко из "Каменской" и других сериалов

В Белоруссии умер актер Кириченко из "Каменской" и других сериалов

7 часов назад
Песков: говорить об отказе Сенцову в помиловании некорректно

Песков: говорить об отказе Сенцову в помиловании некорректно

7 часов назад
Сооснователи Tinder подали к владельцам сервиса $2-миллиардный иск

Сооснователи Tinder подали к владельцам сервиса $2-миллиардный иск

7 часов назад
За год МГУ поднялся на 7 строчек в международном рейтинге вузов

За год МГУ поднялся на 7 строчек в международном рейтинге вузов

8 часов назад
Обзор смартфона Motorola Moto G6: недорого и красиво

Обзор смартфона Motorola Moto G6: недорого и красиво

8 часов назад
Летчик утопил в Байкале уже второй самолет

Летчик утопил в Байкале уже второй самолет

8 часов назад
Для российских вегетарианцев начали строить правильные дома

Для российских вегетарианцев начали строить правильные дома

8 часов назад
Вейпы все же вредят легким

Вейпы все же вредят легким

8 часов назад