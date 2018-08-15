Туристические автобусы вдоль обочин: как заставить перевозчиков соблюдать правила?
Столичные улицы оккупируют туристические автобусы. Специальные стоянки для них возле театров, музеев и парков зачастую пустуют. Зато водители автобусов занимают общегородские парковки или просто стоят вдоль обочины на "аварийке", мешая проезду остального транспорта. Так в чем проблема?
Возле Дворца молодежи на Комсомольском проспекте — вереница автобусов. Прямо под знаком "Остановка запрещена" водители часами ждут туристов.
— Нам каждый раз приходится партизанить!
Они задирают капоты и закрывают номера. На Фрунзенской набережной для неправильно припаркованных туристических автобусов установили дополнительные запрещающие знаки, но водители смеются.
— Кроме автобусов — можно стоять или кроме автобусов — нельзя стоять?
— Вы не понимаете, что это значит?
— Кроме — да!
А вот водителям обычных рейсовых автобусов не до шуток: жалуются, что коллеги, перевозящие туристов, в буквальном смысле стоят у них на пути.
— Да вообще безобразие! Полностью все везде заставлено! Не видно ни остановок, ни светофоров!
Жители улицы Космонавтов рядом с гостиницей "Космос" давно лишились и парковки, и покоя.
"До часу ночи тарахтенье этих автобусов — спать просто невозможно! Та же самая гарь. Автобус работает на солярке — естественно, он коптит. У меня окна все черные!" — возмущен один из них.
Из-за автобусов, припаркованных на зебре, пешеходный переход возле школы похож на опасный аттракцион. Но водителю нет дела: у него якобы спустило колесо. На все замечания ответ один: "А потому, что встать негде!"
Возле Храма Христа Спасителя — специализированная парковка для туристических автобусов. И тут платить никто не хочет. Водителей не смущает даже появление людей с планшетами.
— Фотографировать — фотографируй! Руками не трогай!
— Почему это?
— Потому что! Потому что это мой автобус!
Теперь другая версия: мол, рады бы платить, да бюджет не позволяет.
— Это не я не плачу.
— А кто?
— Фирма.
Якобы на парковке экономят заказчики — то есть туристические компании. Но, по мнению экспертов, такие объяснения — выдумки недобросовестных перевозчиков.
"Ты принимаешь риски на себя — неси их сам! И не надо говорить, что кто-то тебе что-то не дает. Значит, ты едешь, ты сам экономишь на этом, ты взял этот заказ. Будь добр его исполнять — в рамках своих договорных обязательств с партнером и в рамках действующего российского законодательства", — говорит заместитель генерального директора транспортной компании Сергей Калинкин.
И такие примеры уже есть. Вот водитель вставляет карту в платежный терминал: "Деньги оплачивают. Чеки все оплачивают. Проблем никаких нет. Наш работодатель позволяет нам парковаться на парковках".
— Вы заплатили за парковку сейчас?
— Заплатил, да! Я всегда стараюсь платить!
Избавить от соблазна не платить можно лишь одним способом — штрафом. Надо только, чтобы наказание рублем было регулярным и неотвратимым.
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