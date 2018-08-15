В Свердловской области в шахте погиб горняк из-за обрушения породы

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате обрушения в шахте "Северопесчанская" в Свердловской области.

Как передает телеканал "Россия 24", по предварительным данным, произошел отвал железной руды на глубине 255 метров.

Всего в момент обрушения в шахте находился 131 горняк. Но как отметили в экстренных службах, необходимости в эвакуации остальных работников — не было.

Следственный комитет России по региону проводит проверку случившегося.